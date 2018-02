Every NBA Team Is Worth At Least $1 Billion

For the first time in history, every team in the NBA is worth more than $1 billion.

According to Forbes, the Knicks, Lakers and Warriors round out the top 3, with Golden State expected to grow further with their move to San Francisco in 2019.

Most valuable teams in the NBA:

1. NY Knicks

2. LA Lakers

3. Golden State Warriors https://t.co/RmCQ9EQmoh pic.twitter.com/AXZ7SGCaWE — Forbes (@Forbes) February 7, 2018

2018 Top 10 Most Valuable NBA Teams:

1. Knicks ($3.6 billion)

2. Lakers (3.3 billion)

3. Warriors ($3.1 billion

4. Bulls ($2.6 billion

5. Celtics ($2.5 billion)

6. Nets ($2.3 billion)

7. Rockets ($2.2 billion)

8. Clippers ($2.15 billion)

9. Mavs ($1.9 billion)

10. Heat ($1.7 billion)

11. Spurs ($1.55 billion)

12. Raptors ($1.4 billion)

13. Kings ($1.375 billion)

14. Wizards ($1.35 billion)

15. Cavs ($1.325 billion)

16. Blazers ($1.3 billion)

17. Suns ($1.28 billion)

18. Thunder ($1.25 billion)

19. Magic ($1.225 billion)

20. Jazz ($1.2 billion)

21. Sixers ($1.18 billion)

22. Pacers ($1.175 billion)

23. Hawks ($1.15 billion)

24. Nuggets ($1.125 billion)

25. Pistons ($1.1 billion)

26. Bucks ($1.075 billion)

27. Wolves ($1.06 billion)

28. Hornets ($1.05 billion)

29. Grizzlies ($1.025 billion)

30. Pelicans ($1.0 billion)