NBA Players React to FIFA World Cup

The French national team was able to capture the 2018 FIFA World Cup with a 4-2 victory over Croatia. NBA players like Joel Embiid and Rudy Gobert were live-tweeting throughout the match. Scroll down to see what the League was talking about.

My biggest regret is that I’m not in Croatia for this finals… country is going crazy!! Let’s win this thing, people of Croatia deserve it! πŸ‡­πŸ‡·πŸ‡­πŸ‡·πŸ‡­πŸ‡·πŸ‡­πŸ‡· #FrancevsCroatia #WorldCupFinal2018 #vatreni — Ivica Zubac (@ivicazubac) July 15, 2018

Allez les Bleus ! Bon match Γ tous πŸ‡«πŸ‡·πŸ‡«πŸ‡·πŸ‡«πŸ‡·βš½βš½πŸ‡«πŸ‡·πŸ‡«πŸ‡· pic.twitter.com/DDTWeBiXlP — Nicolas Batum (@nicolas88batum) July 15, 2018

Let’s go Croatia πŸ‡­πŸ‡·πŸ‡­πŸ‡·πŸ‡­πŸ‡· — Terrence Ross (@TFlight31) July 15, 2018

And here we go! πŸ‡­πŸ‡· #WorldCupFinal — Dragan Bender (@DBender03) July 15, 2018

Alleeeeeeez les gars!!!!! 1-0 πŸ‡«πŸ‡·πŸ‡«πŸ‡·πŸ‡«πŸ‡·πŸ‡«πŸ‡·πŸ‡«πŸ‡·βš½βš½βš½βš½βš½πŸ‡«πŸ‡·πŸ‡«πŸ‡·πŸ‡«πŸ‡·πŸ‡«πŸ‡· — Nicolas Batum (@nicolas88batum) July 15, 2018

😳😳 — Ivica Zubac (@ivicazubac) July 15, 2018

At least we’re good at comebacks 😠— Ivica Zubac (@ivicazubac) July 15, 2018

Helloo !!! — Dragan Bender (@DBender03) July 15, 2018

Ajmoooooooooooooo πŸ‡­πŸ‡·πŸ‡­πŸ‡·πŸ‡­πŸ‡·πŸ‡­πŸ‡·πŸ‡­πŸ‡· — Ivica Zubac (@ivicazubac) July 15, 2018

We back!!!!! — Ivica Zubac (@ivicazubac) July 15, 2018

πŸ–πŸ½ — Rudy Gobert (@rudygobert27) July 15, 2018

Handball — Josh Richardson (@J_Rich1) July 15, 2018

πŸ€¦πŸ»β€β™‚οΈ — Dragan Bender (@DBender03) July 15, 2018

Le Grizou ALLEZ LES BLEUS — Joel Embiid (@JoelEmbiid) July 15, 2018

YEEEEEEESSSSSSSS — Evan Fournier (@EvanFourmizz) July 15, 2018

What a great first half — Josh Richardson (@J_Rich1) July 15, 2018

I feel like playing FIFA. Who wants to play a match real quick? — Terrence Ross (@TFlight31) July 15, 2018

It’s hard to play against more than 11 guys on a pitch πŸ€·πŸ»β€β™‚οΈ — Ivica Zubac (@ivicazubac) July 15, 2018

That’s how we gotta play!! πŸ‡­πŸ‡· — Ivica Zubac (@ivicazubac) July 15, 2018

Damn this hurts… — Ivica Zubac (@ivicazubac) July 15, 2018

POOOOOOOOOOGBOOOOOOOOOOOOOOOOOM! Pogba fais les taire mon gars!!! Haters gonna hate!!!! — Nicolas Batum (@nicolas88batum) July 15, 2018

POGBOOOOOUUUUM — Evan Fournier (@EvanFourmizz) July 15, 2018

Allez la c’est fini… La France est CHAMPIONNE DU MONDE — Joel Embiid (@JoelEmbiid) July 15, 2018

Yea dont be cryin @ivicazubac we on yall butt πŸ‡«πŸ‡·πŸ‡«πŸ‡·πŸ‡«πŸ‡·πŸ‡«πŸ‡·πŸ‡«πŸ‡·πŸ‡«πŸ‡· — Briante Weber (@Sir_deuce2) July 15, 2018

Mbappe is so good it’s mind boggling πŸ€¦πŸΎβ€β™‚οΈ — Josh Richardson (@J_Rich1) July 15, 2018

Oooooooooh meeeeeeeeeerde 4-1!!! Mbappe !!!!! πŸ‡«πŸ‡·πŸ‡«πŸ‡·πŸ‡«πŸ‡·πŸ‡«πŸ‡·πŸ‡«πŸ‡·πŸ‡«πŸ‡·πŸ‡«πŸ‡·πŸ‡«πŸ‡·πŸ‡«πŸ‡·πŸ‡«πŸ‡·πŸ‡«πŸ‡· — Nicolas Batum (@nicolas88batum) July 15, 2018

Seems as though the wheels are falling off — Josh Richardson (@J_Rich1) July 15, 2018

This hurts me more than it hurts you @ivicazubac — Julius Randle (@J30_RANDLE) July 15, 2018

BALLON DOR

MVP

ROOKIE OF THE YEAR — Nicolas Batum (@nicolas88batum) July 15, 2018

Believe this hurts a lot — Ivica Zubac (@ivicazubac) July 15, 2018

We’ll take it!! — Ivica Zubac (@ivicazubac) July 15, 2018

CHAMPIONS DU MONDE!!!!!!! πŸ‡«πŸ‡·πŸ‡«πŸ‡·πŸ‡«πŸ‡·πŸ‡«πŸ‡·βš½βš½βš½β­β­ WORLD CHAMPION!!!!! — Nicolas Batum (@nicolas88batum) July 15, 2018

CHAMPIONS DU MONDE !!! πŸ‡«πŸ‡·INCROYABLE !!@equipedefrance ⭐️⭐️ — Tony Parker (@tonyparker) July 15, 2018

ZIZICOPTEEEEEEEEEEERE !!!!!!!!!!

πŸ‡«πŸ‡·πŸ‡«πŸ‡·πŸ‡«πŸ‡·πŸ‡«πŸ‡·πŸ‡«πŸ‡·πŸ‡«πŸ‡·πŸ‡«πŸ‡·πŸ‡«πŸ‡·πŸ‡«πŸ‡·πŸ‡«πŸ‡·πŸ‡«πŸ‡·πŸ‡«πŸ‡·πŸ‡«πŸ‡·πŸ‡«πŸ‡·πŸ‡«πŸ‡·πŸ‡«πŸ‡·πŸ‡«πŸ‡·πŸ‡«πŸ‡·πŸ‡«πŸ‡·πŸ‡«πŸ‡·πŸšπŸšπŸšπŸšπŸšπŸšπŸšπŸšπŸšπŸšπŸšπŸšπŸšπŸšπŸš — Evan Fournier (@EvanFourmizz) July 15, 2018

What a run!! Nobody expected us to be here. You made all Croatians around the world very proud! Hvala vam legende πŸ‡­πŸ‡·πŸ‡­πŸ‡· — Ivica Zubac (@ivicazubac) July 15, 2018